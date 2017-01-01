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Tatvan'da asansör bilgilendirme toplantısı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:47
Tatvan'da asansör bilgilendirme toplantısı
Tatvan'da asansör bilgilendirme toplantısı

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından ilgili belediye personelleri ve asansörcü firma yetkililerine yönelik "asansör bilgilendirme" toplantısı düzenlendi.
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Bitlis Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Akay tarafından asansör montajı, bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği, yeni ve mevcut asansörlerde kontrollerin ne şekilde yapıldığı ve bu kontrollerde ilgili idarelerin, montaj ve bakımcıların, A tipi muayene kuruluşlarının yükümlülükleri ve görevleri hakkında bilgiler verildi.
Asansörün insan hayatında vazgeçilmez bir hale geldiğini belirten Akay, ancak güvensiz kırmızı etiketli asansörlerin insan hayatını tehdit ettiğini söyledi. Güvenli yeşil etiketli asansörlerin artması için kontrol mekanizmasının sağlıklı bir şekilde yürütmesi gerektiğine dikkat çeken Akay, konuya duyarlılığın yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçeceğini sözlerine ekledi.
(HO-MSA-Y)

25.05.2017 10:47:19 TSI
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