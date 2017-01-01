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Metruk bina alevlere teslim oldu



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Metruk bina yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Ayvalık'ın Altınova Mahallesinde metruk bir binada nedene henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrasında bina kullanılamaz hale geldi.

(EME)



25.05.2017 10:50:01 TSI

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