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İstanbul'un Fethinin 564. Yıl dönümü anıldı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından İstanbul'un fethinin 564'üncü yıl dönümü nedeniyle bir panel gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Bilim, Kültür-Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında Edebiyat Fakültesi tarafından "564. Yılında İstanbul'un Fethi" adlı bir panel düzenlendi. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Güneş'in oturum başkanı olduğu panelde, İstanbul'un Fethine dair çeşitli konular farklı görüş açılarıyla aktarıldı.

Panel kapsamında Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gülcan Avşin Güneş "Osmanlı'nın İlk İmparatoru", Yrd. Doç. Dr. Ali Öztürk "Doğu-Batı Çatışması Açısından İstanbul'un Fethinin Önemi", Yrd. Doç. Dr. Haluk Öner "Türk Romanlarında Fatih ve Fetih" ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nejla Günay ise "Fatih Sultan Mehmet'in Yönetim Anlayışı ve Fetihten Sonra İstanbul" adlı konuşmalarını yaptı.

(AY-RFK-Y)



25.05.2017 10:55:53 TSI

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