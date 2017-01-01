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Oğlunun adını sınıfında yaşattı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:55
Oğlunun adını sınıfında yaşattı
Oğlunun adını sınıfında yaşattı

(Fotoğraflı)

Uğur Arslan
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Recep Şahin, yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği geniz eti ameliyatı sonrası 11 yaşındayken hayatını kaybeden oğlu Muhammed Eray Şahin'in eğitim gördüğü sınıfı yeniledi. Sınıfa da Muhammed'in adı verildi.
Nurullah Narin Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Eray Şahin, geçen 14 Ağustos 2015 günü Çerkezköy Devlet Hastanesinde geçirdiği geniz eti ameliyatının ardından komaya girdi. Ardından ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan küçük Muhammed, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"İsmi kendi sınıfında yaşayacak"
Oğlunun ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan baba Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Recep Şahin, oğlunun adını ölmeden önce eğitim gördüğü sınıfa vermeye karar verdi. Bu kapsamda Çerkezköy Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 Ocak'ta başlatılan "Bir Sınıf Donat, Adını Yaşat' kampanyasına destek verdi.

"Duygu dolu anlar yaşandı"
Proje kapsamında baba Şahin, hayatta olsaydı Muhammed'in eğitim göreceği 7/G sınıfının sıra ve masalarını komple yeniledi. Sınıfın donatılmasının ardından Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ve muhtar Recep Şahin'in katıldığı programla Muhammed Eray Şahin'in adının yazılı olduğu tabela sınıfın giriş kapısındaki duvara asıldı. Sınıfı da ziyaret eden ve oğlunun arkadaşları ile sohbet eden baba Şahin, duygu dolu anlar yaşadı. Kaymakam Abban ise baba Şahin'e duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür etti.
(UA-KDQ-Ş)

25.05.2017 10:55:36 TSI
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