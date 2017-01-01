Umurbey İlkokulu 2. Bahar Şenliği
(Fotoğraflı)
Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesinde, bu yıl 2'incisi düzenlenen Umurbey İlkokulu 2. Bahar Şenliği gerçekleştirildi.
Şenliğe Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ve vatandaşlar katıldı. Okul bahçesinde yapılan etkinlikte 1 yıl boyunca 2'inci ve 4'üncü sınıfların derste yaptığı çalışmalar sergilendi. Ayrıca okulda düzenlenen tişört tasarım yarışmasındaki dereceye giren öğrencilere ödülleri verilerek, tişörtler görücüye çıktı. Öğrenciler İngilizce oyun oynayarak, gönüllerince eğlendi.
(GD)
25.05.2017 11:00:41 TSI
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