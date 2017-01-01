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Bitlis'te tüp satışlarında yeni uygulama



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valiliği, son zamanlarda terör örgütü tarafından patlayıcı yapımında kullanılan mutfak ve küçük tüplerin satışına yeni uygulama getirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, oluşturulan komisyon tarafından alınan karar neticesinde, özellikle mutfak tüplerinin amacı dışında kullanıldığı bildirildi. Açıklamada, "Valiliğimiz bünyesinde oluşturulan El Yapımı Patlayıcı Maddeler İle Mücadele Komisyonunun ilimiz genelinde yaptığı çalışmalar doğrultusunda, son zamanlarda her türlü mutfak tüplerinin sıklıkla amacı dışında kullanılarak terör örgütleri tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bilindiği üzere kimliksiz tüp satışlarının engellenmesi amacıyla Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bazı kurul kararları alınmıştır. Bu karar doğrultusunda, tüplü LPG bayileri ve dağıtıcılarca, konutlarda adrese teslim yapılan tüp satışlarında ve bayi iş yerlerinde yapılacak piknik tüpü satışlarında, ilk satışlar hariç olmak üzere boş tüp alınmadan yeni tüp teslim edilmemesi, tüplü LPG bayileri ve dağıtıcılarca, ticari ve sanayi işletmelere, ihtiyacından fazla tüp satışı ve teslimi yapılmaması, ilk satışlar hariç olmak üzere boş tüp alınmadan yeni tüp teslim edilmemesi, kullanıcıya tüplü LPG satışlarında, tüketicilerin TC kimlik numarası ya da kredi kartı bilgileri ile ad-soyadı bilgisinin tüp satış bildirim cetveli ile kayıt altına alınması, düzenlemenin tüplü LPG bayilik sözleşmesinde bulunması, mevcut sözleşmelere ise ek olarak ilave edilmesi zorunlu tutulmuştur. Söz konusu kararın piyasa koşullarında uygulanabilir olup olmadığının belirlenmesi amacıyla ilimiz merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren LPG ve tüp bayileri tarafından doldurulması gereken tüp satış bildirim cetvellerinin kontrolü yapılarak yukarıda yazılı kurul kararlarına uymayan bayi ve dağıtıcılar hakkında ilgi (b) sayılı kanunun ilgili maddeleri saklı kalmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32'nci maddesinde yazılı 'Emre Aykırı Davranış' ihlalinden işlem yapılarak idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

(VO-MSA-Y)



25.05.2017 11:01:58 TSI

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