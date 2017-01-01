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İlçe Milli Eğitim Müdürünü resmeden tablo, benzerliğiyle şaşırttı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulunun yılsonu görsel sanatlar ve "deyimleri görselleştirme projesi" sergisinde bir öğrenci tarafından yapılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Raziye Uysal'ı resmeden tablo benzerliğiyle herkesi şaşırttı.

Şehitler Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Elif Fiyaka tarafından guaj boya tekniği ile üç haftada tamamlanan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Raziye Uysal'ın yan yana resmedildiği tablo benzerliğiyle sergiyi gezenlerin ilgi odağı oldu.(MA-EFE)



25.05.2017 11:02:18 TSI

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