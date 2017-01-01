YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Eski devlet hastanesi rekreasyon alanı olsun" önerisi

"Eski devlet hastanesi rekreasyon alanı olsun" önerisi

- Adana Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Sönmez, Seyhan Nehri'nin Yüreğir kıyısındaki yıkılan devlet hastanesi arsasına yeniden hastane yapılması yerine rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi için Vali Mahmut Demirtaş'a ricada bulundu

- Vali Mahmut Demirtaş, Süleyman Sönmez'in rekreasyon alanı önerisine kulak vererek bürokratlara bilgi vereceğini söyledi



(Fotoğraflı)



Nuri Pir

ADANA (İHA) - Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, Seyhan Nehri'nin Yüreğir kıyısındaki yıkılan devlet hastanesi arsasına yeniden hastane yapılması yerine rekreasyon alanı düzenlenmesi için Adana Valisi Mahmut Demirtaş'tan ricada bulundu. Taşköprü manzaralı arazinin böylece kent ve kamu adına daha faydalı değerlendirilebileceğini aktaran Sönmez, birkaç kilometre güneydeki 40 bin metrekarelik Çukobirlik arazisine hastane inşa edilebileceğini önerdi. Vali Demirtaş, öneriye sıcak baktı.

İnşaat Magazin dergisi tarafından kentteki bir otelde Vali Mahmut Demirtaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve oda başkanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Kentin gelişmesine yönelik pek çok proje üzerine çalıştıklarını anlatan Vali Demirtaş, kentin özellikle güney bölgesinde derslik ve hastane eksikliği olduğunu vurgulayarak 2018 yılına kadar bu sorunları çözeceklerini anlattı. Tarımın geliştirilmesine yönelik muz, gül gibi katma değeri yüksek üretimlere başlanacağını da ifade eden Demirtaş, hazır giyik ve ayakkabıcılık sektörüne yönelik de site inşa edeceklerini ifade etti.

ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez de Seyhan Nehri'nin Taşköprü manzaralı Yüreğir kıyısında bulunan, geçtiğimiz yıllarda yıkılan eski devlet hastanesinin yerine yeniden hastane yapılmaması için Vali Demirtaş'a ricada bulundu. Arsanın birkaç kilometre güneyinde 40 bin metrekarelik Çukobirlik arazisine hastane yapılmasının daha mantıklı olduğunu dile getiren Sönmez, "Nehrin iki yakasını da görsel açıdan zenginleştirecek bir rekreasyon alanı olabilir burası. Devlet hastanesinin yıkılmış olması Adana için bir şans. Buraya hastane yapılması sağlık açısından da doğru değil. Oraya kentin kullanımına uygun, sosyal aktivitelerin yaşandığı, kent dokusunu zenginleştirecek yeşil alan da önerilebilir. Buranın çok iyi korunması lazım. Bunu yapamadığımız sürece o nehri yaşayamayız. Güneyi geliştirelim ama güneyi geliştirmek bunlarla olur" dedi.

Vali Mahmut Demirtaş da konuyu araştırmaları için ilgili bürokratları bilgilendirerek Sönmez'in önerisine kulak vereceğini bildirdi.

(NPR-Y)



25.05.2017 11:04:12 TSI

NNNN

