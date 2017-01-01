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Meram Belediyesi'nde hafta sonu 'Emlak Vergisi' mesaisi



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Vergi Tahsilat Vezneleri ve Vergilendirme Servisi, 31 Mayıs'ta sona erecek olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ile İlan Reklam Vergisi'nin ilk taksit ödemelerinde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için 27 ve 28 Mayıs tarihlerinde hizmet verecek.

Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Emlak Vergisi tahsilatı her yıl mayıs ve kasım aylarında yapılmaktadır. Emlak Vergisi ve iş yerleri için ÇTV ile İlan Reklam Vergisi'nin ilk taksitini ödeme süresi 31 Mayıs'ta sona erecektir. Mükelleflerin mağdur duruma düşmemeleri için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri gerekmektedir. Hafta içinde vergi ödeme fırsatı bulamayan vatandaşlarımızı için belediye hizmet binamızdaki Vergilendirme Servisi ile veznelerimiz, 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günleri 09:00 ila 17:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Belediye hizmet binamız ve Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğünde bulunan veznelerde hafta içi mesai saatleri içerisinde nakit ve kredi kartı ile ödeme yapılabilmektedir. İş Bankası, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası Bonus kredi kartlarıyla taksitle ödeme fırsatı bulunmaktadır. Halk Bankası şubeleri, internet şubesi ve ATM'lerinden de ödeme yapılabilmektedir. 480800 No'lu posta çeki hesabı ile e-belediyecilik uygulaması kapsamında www.meram.bel.tr web adresinden de online olarak da tahsilat yapılabilmektedir. Ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammı uygulanacak olup, mükelleflerin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen güne kadar vergilerini ödemeleri gerekmektedir" denildi.

(AH-Y)



25.05.2017 11:05:23 TSI

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