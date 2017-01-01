ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Meram Belediyesi'nde hafta sonu 'Emlak Vergisi' mesaisi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:05
Meram Belediyesi'nde hafta sonu 'Emlak Vergisi' mesaisi
Meram Belediyesi'nde hafta sonu 'Emlak Vergisi' mesaisi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Vergi Tahsilat Vezneleri ve Vergilendirme Servisi, 31 Mayıs'ta sona erecek olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ile İlan Reklam Vergisi'nin ilk taksit ödemelerinde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için 27 ve 28 Mayıs tarihlerinde hizmet verecek.
Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Emlak Vergisi tahsilatı her yıl mayıs ve kasım aylarında yapılmaktadır. Emlak Vergisi ve iş yerleri için ÇTV ile İlan Reklam Vergisi'nin ilk taksitini ödeme süresi 31 Mayıs'ta sona erecektir. Mükelleflerin mağdur duruma düşmemeleri için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri gerekmektedir. Hafta içinde vergi ödeme fırsatı bulamayan vatandaşlarımızı için belediye hizmet binamızdaki Vergilendirme Servisi ile veznelerimiz, 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günleri 09:00 ila 17:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Belediye hizmet binamız ve Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğünde bulunan veznelerde hafta içi mesai saatleri içerisinde nakit ve kredi kartı ile ödeme yapılabilmektedir. İş Bankası, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası Bonus kredi kartlarıyla taksitle ödeme fırsatı bulunmaktadır. Halk Bankası şubeleri, internet şubesi ve ATM'lerinden de ödeme yapılabilmektedir. 480800 No'lu posta çeki hesabı ile e-belediyecilik uygulaması kapsamında www.meram.bel.tr web adresinden de online olarak da tahsilat yapılabilmektedir. Ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammı uygulanacak olup, mükelleflerin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen güne kadar vergilerini ödemeleri gerekmektedir" denildi.
(AH-Y)

25.05.2017 11:05:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Konya merkezli 24 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

KONYA MERKEZLİ 24 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Seydişehir Belediyesi'nden kaymakamlık binası etrafına çevre düzenlemesi
YEREL

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN KAYMAKAMLIK BİNASI ETRAFINA ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Seydişehir'de merkez mahallelerde sıcak asfalt serildi
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE MERKEZ MAHALLELERDE SICAK ASFALT SERİLDİ
Başkan Özaltun, bilim fuarlarında öğrencilerle buluştu
YEREL

BAŞKAN ÖZALTUN, BİLİM FUARLARINDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
NEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilk mezunlarını törenle uğurladı
YEREL

NEÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İLK MEZUNLARINI TÖRENLE UĞURLADI
&quot;Türkiye Huzur&quot; uygulaması
YEREL

"TÜRKİYE HUZUR" UYGULAMASI
İlkokul öğrencileri 15 Temmuz kahramanlarını resmetti
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ 15 TEMMUZ KAHRAMANLARINI RESMETTİ
Kulu İmam Hatip Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
YEREL

KULU İMAM HATİP ORTAOKULUNDA 4006 TÜBİTAK BİLİM FUARI AÇILDI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Kulu HEM ve Akşam Sanat Okulu yılsonu sergisi törenle açıldı
YEREL

KULU HEM VE AKŞAM SANAT OKULU YILSONU SERGİSİ TÖRENLE AÇILDI
Cihanbeyli'de Anıt Parkı inşaatı devam ediyor
YEREL

CİHANBEYLİ'DE ANIT PARKI İNŞAATI DEVAM EDİYOR
Başkan Altay öğrencilerle buluştu
YEREL

BAŞKAN ALTAY ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
TOKİ konutlarında hak sahipleri 15 Haziran'da kura heyecanı yaşayacak
YEREL

TOKİ KONUTLARINDA HAK SAHİPLERİ 15 HAZİRAN'DA KURA HEYECANI YAŞAYACAK
Selçuk'ta sanayi tipi Hibrit Domates çeşidi geliştirildi
YEREL

SELÇUK'TA SANAYİ TİPİ HİBRİT DOMATES ÇEŞİDİ GELİŞTİRİLDİ
Akyürek'ten Mimarlar Odası'na ziyaret
YEREL

AKYÜREK'TEN MİMARLAR ODASI'NA ZİYARET
Başkan Özgüven: &quot;Halkımızın sağlığı bizim hassasiyetimizdir&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "HALKIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM HASSASİYETİMİZDİR"
Meram Belediyesinden Havzan Mahallesine aile yaşam merkezi
YEREL

MERAM BELEDİYESİNDEN HAVZAN MAHALLESİNE AİLE YAŞAM MERKEZİ
Konya Büyükşehir Belediyesi,'Emiray' çizgi dizisi için TRT ile protokol imzalandı
YEREL

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ,'EMİRAY' ÇİZGİ DİZİSİ İÇİN TRT İLE PROTOKOL İMZALANDI
Beyşehir'de spor sahasına 50 bin liralık yatırım
YEREL

BEYŞEHİR'DE SPOR SAHASINA 50 BİN LİRALIK YATIRIM
Seydişehir'de yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE YARIŞMADA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Sınavsız ikinci üniversite hakkında öğrenciler bilgilendirildi
YEREL

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE HAKKINDA ÖĞRENCİLER BİLGİLENDİRİLDİ
NEÜ Turizm Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet heyecanı
YEREL

NEÜ TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET HEYECANI
Beyşehir'de 'Sınav Kaygısı ve Motivasyon' konferansı
YEREL

BEYŞEHİR'DE 'SINAV KAYGISI VE MOTİVASYON' KONFERANSI
Beyşehir'de bilim fuarı açılışları
YEREL

BEYŞEHİR'DE BİLİM FUARI AÇILIŞLARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Baba ve oğuldan sıra dışı tasarım!
YAŞAM

ESKİ ARABASINDAN SIKILINCA EĞLENCELİ BİR İCAT YAPTI!

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...