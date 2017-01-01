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Muratpaşa'nın camileri Ramazan'a hazır



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, ilk teravih namazı öncesinde ilçedeki 144 cami ve mescidin temizliğini gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi, Cuma gecesi kılınacak Ramazan ayının ilk teravih namazı öncesinde ilçe genelinde periyodik olarak yürüttüğü cami ve mescit temizliklerini tamamladı.

144 cami ve mescidin bulunduğu Muratpaşa'da görevli ekipler cami halılarını süpürdü, avizelerden pencere camlarına, pervazlara detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Camiler son olarak gül sularıyla yıkandı.

Temizlik çalışmasıyla birlikte şadırvan ve tuvaletlerde onarım çalışmaları da yapılırken ekipler son olarak 517 yıllık tarihe sahip Kalekapısı'nda bulunan Tekeli Mehmet Paşa Camii'nin temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yerine getirdi.

(SÇ-SÇ-Y)



25.05.2017 11:05:31 TSI

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