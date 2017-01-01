Merkezefendi'de çevre ve temizlik vergisinde 31 Mayıs son gün
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DENİZLİ (İHA)- Merkezefendi Belediyesine yapılacak Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) yapılandırma borcu ödemeleri için son tarihin 31 Mayıs 2017 olduğu açıklandı.
Merkezefendi Belediyesi, yapılacak Emlak, Çevre Temizlik Vergisinin Mayıs ayı ödemeleri 31 Mayıs'ta sona erecek. Vatandaşlara işlemlerinde kolaylık sağlanması adına bu Cumartesi ve Pazar günü 09.30 ile 16.30 saatleri arasında vezneler açık olacak. Yine ödemelerde mükelleflere kredi kartı ve taksit imkanı sunuluyor.
Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi(ÇTV)ve yapılandırma borcu ödemelerinin 1. taksiti için son tarih yaklaştı. Merkezefendi Belediyesi'nden vatandaşlara son tarihin kaçırılmaması için bir çağrı yapıldı.
Vatandaşlar ayrıca taksit ödemelerini belediyenin internet adresi üzerinden de yapabilirler.
(MT-Y)
25.05.2017 11:05:56 TSI
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