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Hisarcık Şehitler Ortaokulunun yılsonu sergisi



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulunun yılsonu görsel sanatlar ve "deyimleri görselleştirme projesi" sergisi törenle açıldı.

Yılsonu sergisinin açılışı öncesinde Müzik Öğretmeni Cansu Hande Öztürk nezaretinde öğrenciler dans ve folklor gösterisi sundular. Gitar grubunun müzik ziyafeti ise büyük beğeni topladı.

Daha sonra Şehitler Ortaokulu öğrencilerinin 2016-2017 Eğitim ve öğretim yılı boyunca Görsel Sanatlar Öğretmeni Raziye Uysal ve Türkçe Öğretmeni Ayşegül Şahin nezaretinde yapmış oldukları görsel sanatlar dersi ve Türkçe proje ödevi "deyimleri görselleştirme" ile ilgili eser, ürün ve resimlerden oluşan serginin açılışını İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulbari Alp yaptı. Öğrencilerin hayal gücünü, yaratıcılıklarını ve el becerilerini geliştirmeleri amacıyla okul koridorunda açılan sergiyi gezen protokol üyeleri ve daire müdürleri Görsel Sanatlar Öğretmeni Raziye Uysal ve Türkçe Öğretmeni Ayşegül Şahin ile öğrencilerden eser ve ürünler hakkında bilgi aldılar.(MA-EFE)



25.05.2017 11:07:18 TSI

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