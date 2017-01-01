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Gürpınarlı öğrenciler "Barkodlu Trafik Kontrol Sistemi" geliştirdi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:07
Gürpınarlı öğrenciler "Barkodlu Trafik Kontrol Sistemi" geliştirdi
Gürpınarlı öğrenciler "Barkodlu Trafik Kontrol Sistemi" geliştirdi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde, trafikteki araçları kontrol altında tutmak amacıyla ortaokul öğrencileri tarafından "Barkodlu Trafik Kontrol Sistemi" projesi geliştirdi.
Gürpınar Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" kapsamında hazırladıkları projeleri sergiledi. Fuarda, gün boyunca öğrencilerin birbirinden farklı projeleri görücüye çıkarken, "Barkodlu Trafik Kontrol Sistemi" projesi ise fuarın en çok ilgi çeken buluşlarından oldu.
Fuara "Barkodlu Trafik Kontrol Sistemi" çalışmasıyla katılan 7 ve 8. sınıf öğrencileri Hazar Aslan, İbrahim Tunç ve Beyzanur Demir, son yıllarda yaşanan ve can kaybıyla sonuçlanan terör saldırılarında kullanılan bomba yüklü araçların önceden tespit edilerek anında müdahale edilmeye olanak sağlayan bir barkod sistemi tasarladı.
Takım lideri Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ayhan Avcı, öğrencilerin terör olaylarına karşı hassas olmalarının proje üzerinde yoğunlaşmalarına sebep olduğunu belirtti. Avcı, insan hayatı her şeyden önemli olmasının projeye başlamadaki heyecan ve enerjinin kaynağı olduğunu ifade etti. Proje geliştirilecek yazılımlar sayesinde araçların takip edebileceğini dile getiren Avcı, "Barkodlu kontrol noktasından geçen aracın bilgileri trafik şube müdürlüklerince takip edilebilecek. Bu sistemle, trafikte bulunan bütün araçların üzerinde bir barkod bulundurma zorunluluğu getirilecek. Şehir merkezlerine barkod okuyucu kontrol noktaları bulundurulacak. Bu noktalarda geçen araçların bilgileri programda istenildiğinde ulaşılacaktır. Geliştirilecek program sayesinde normal yollar dışında ilerlediği tespit edilen araçlar, trafik kontrol noktalarında sistem ekranına uyarı olarak düşecektir. Bu sayede şüpheli araçlar rahatlıkla tespit edilecek. Aynı zamanda trafikte sigortasız dolaşan araçlar da bu noktalarda geçmek zorunda kalacak ve cezai işleme tabi tutulması kolaylaşacaktır. Çalıntı, suça karışan araçların en son hangi noktada geçtiği, saati ve tarihiyle merkezden takip edilebilecektir. Misal doğudan yola çıkan bir araç, normal güzergah kullanmadan sistemde gözükmeden batıya ulaşırsa, sistem sayesinde barkod kontrol noktasında geçtiği takdirde şüpheli araç olarak durdurulacak" dedi.
Fuara katılan Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı da, öğrencilere gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.
Bu tür projelerin ülkeye katkı sağlayabileceğini söyleyen Doğramacı, projenin hayata geçirilmesiyle iyi sonuçların alınacağını, güvenlik güçlerinin ellerinin daha da kuvvetleneceğini ifade etti.
(MSA-Y)

25.05.2017 11:07:37 TSI
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