YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kırka'da hamaratlı bayanlardan yıl sonu sergisi

Kırka'da hamaratlı bayanlardan yıl sonu sergisi



(Fotoğraflı)



Selçuk Manaz

ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Halk Eğitim Merkezi'nin Kırka hizmet binasındaki 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde açtığı kurslarda üretilen eserlerin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Kurs süresince Bercem Göktekin'den çini, Mehmet Ali Hoş'tan ahşap oyma ve Gülcan Fidan'dan takı ve el sanatları dersleri alan hamarat kursiyerler tarafından hazırlanan eserler sergilendi. Sergiye katılanlar tarafından ilgiyle takip edilen kurs sonunda katılanlara Ney dinletisi ve Türk halk müziği konseri verildi.

Sergiye katılan Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu; ''Meslek edinimi ve el becerisi konusunda eğitim veren Halk Eğtim kurslarımızda hünerli bayanlarımızın sergisi ustala taş çıkarır derecesindeydi. Gerçekten başarılı bir çalışma olmuş. Herkesi emeklerinden dolayı kutluyorum'' diye belirtti.

Açılışa, Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Seyitgazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Doğru, Seyitgazi Ak Parti ilçe Teşkilat Başkanı Yaşar Türk, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, Eti Bor İşletme Müdür yardımcıları Cem Benli ve Hasan Ali Uzun ile davetliler katıldı.

(SM-MET-Y)



25.05.2017 11:07:53 TSI

NNNN

