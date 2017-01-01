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Kızılay'a 10 bin liralık gıda bağışı yaptı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:08
Kızılay'a 10 bin liralık gıda bağışı yaptı
Kızılay'a 10 bin liralık gıda bağışı yaptı
- "İnsanlığın Umudu Ol" kampanyasına memurdan örnek bağış

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'da bir kamu çalışanı, Türk Kızılayı'nın, kuraklık başta olmak üzere iç savaş ve ekonomik sorunlardan kaynaklı ölümlerin her geçen gün arttığı Yemen, Güney Sudan, Somali ve Doğu Afrika'da yaşayan insanlara yardım için başlattığı "İnsanlığın Umudu Ol" kampanyasına 10 bin TL'lik gıda bağışı yaptı.
Kızılay'ın ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürüttüğü kampanyaya, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Bekir Zongur'dan örnek bağış geldi. Annesi Perihan Zongur ile birlikte Türk Kızılayı Adana Şube Başkanlığına gelen Bekir Zongur, Ramazan ayı öncesi 10 bin TL'lik gıda bağışında bulundu.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören Bekir Zongur, yaptığı bağışın, Ramazan ayında Somali, Doğu Afrika, Güney Sudan ve Yemen'e ulaştırılmasını istedi. İnsanlara iyilik yaptıkça, paylaştıkça kendisini iyi hissettiğini ifade eden Bekir Zongur, "Yıllardır hayalini kurduğum Afrika yardımını gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Sizlerin de aracılığı ile doğru yerlere ulaşması çok güzel" dedi.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yaptığını belirten Zongur, "Bu aralar çok ciddi tedaviler gördüm hastalığımdan dolayı. Bu nedenle çok fazla bir yere gidemiyorum. Yüce Rabbim yaptığımız yardımları hayırlı kabul etsin. Bu mübarek günlerde bu yardımlar ihtiyacı olanlara ulaşsın" diye konuştu.
Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da teslim aldıkları bağışın Somali için olan bölümünün bugün Taşucu Limanı'ndan Somali'ye hareket edecek gemiyle gönderileceğini ifade ederek, "Mersin Valisi ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile birlikte gemiyi uğurlayacağız. Yardımlarını Ramazan ayında yoksulun sofrasına katık, kaşığına aş olarak ulaştıracağız. Bekir kardeşimizi örnek davranışı için tebrik ediyorum. Bir an önce şifa bulmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Örnek bağışları için Bekir Zongur ve annesi Perihan Zongur'a, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı tarafından teşekkür plaketi verildi.
(ELF-Y)

25.05.2017 11:08:05 TSI
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