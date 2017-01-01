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Simavlı öğrencilere kültür turu



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, adını Simav depreminden alan 19 Mayıs Ortaokulu öğrencileri, ücretsiz bir günlük Bursa gezisine katıldı. 19 Mayıs Ortaokulu Müdürü Recep Gökçen, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gezinin öğrencilere yıl sonu hediyesi olduğunu ifade etti. Gökçen, "Günübirlik düzenlenen sosyal ve kültürel Bursa gezisine okulumuzdan 80 öğrenci ve rehber öğretmenler katıldı. Tarihi Bursa şehrinin belli başlı mimari ve kültürel yerleri gezildi. Şehir turu ilk olarak Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey ve ondan sonra Orhan Gazi türbelerini ziyaretiyle başladı. Yıldırım Beyazıt tarafından Mimar Ali Neccar'a yaptırılan Bursa Ulu Camiyi gezen öğrencilerimiz, asırlık tabloları, Yavuz Sultan Selim tarafından getirilen Kabe örtüsünü görme fırsatı buldular. Bursa'da bulunan Karagöz ve Hacivat Müzesi'ni de ziyaret eden öğrencilerimiz daha sonra, Yeşil Türbe ve Emir Sultan Camisini gezerek geçmişe yolculuk yaptılar. Bursa Yaşam Parkı turu ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi gezinin son durağı oldu" dedi.

Simav 19 Mayıs Ortaokulu rehber öğretmenlerinin eşliğinde gerçekleşen gezinin amacının, öğrencilere tarihimizi ve kültürümüzü yakından tanıtıp, anlatmak olduğu bildirildi. (MEİ-EFE)



25.05.2017 11:08:14 TSI

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