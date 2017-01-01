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Seydişehir'de merkez mahallelerde sıcak asfalt serildi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri ekiplerince ilçe merkezindeki Kızılcalar, Ulukapı, Değirmenci ve Bahçelievler mahallelerine 35 bin metrekare sıcak asfalt serildi.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Fen İşleri ekiplerinin merkez mahallelerde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Ekiplerin kırsal mahallelerin yanı sıra birçok mahallede asfalt çalışması yaptığını da kaydeden Başkan Tutal, "Kızılcalar, Ulukapı, Değirmenci ve Bahçelievler mahallelerimizde 35 bin metrekarelik alanda sıcak asfalt, serimini tamamladık. Yaz sezonu süresince şehir merkezine uzak çevre mahalleler ve kırsal bölgelerdeki mahallelerde asfaltlama çalışmalarına ağırlık verdik. Şehir merkezimizde olan mahallelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asfalt ekibimiz bir taraftan bakım ve yama çalışmaları yaparken diğer taraftan da soğuk ve sıcak asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

(BG-AH-Y)



25.05.2017 11:08:34 TSI

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