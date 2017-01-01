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Başkan Yağcı Gölpark'ta yapılan çalışmaları inceledi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Pelitözü Gölpark'ta devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelere Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Selçuk Yiğit de katıldı. Çalışmalar hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi olarak şehrin dört köşesinde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte Pelitözü Gölpark'ta incelemelerde bulunduk. Hemşerilerimize hizmet noktasında daha iyi mekanlar oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gölpark'ta yaptığımız kapsamlı çalışmaların bitmesi ile bu bölge hem çocuklarımız için hem de büyükler için çok güzel bir bölge olacak" dedi.

(CKT-DA-Y)



25.05.2017 11:08:38 TSI

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