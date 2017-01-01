Emet'te Bilim Fuarı
(Fotoğraflı)
Mehmet Saka
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde TÜBİTAK'ın desteği ile düzenlenen Tübitak 4006 Liseler Bilim Fuarı açıldı.
Emet Sağlık Meslek lisesinde gerçekleşen bilim fuarının açılışına Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Büyük ilgi gören bilim fuarında öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden farklı 35 proje sergilendi.
Projelerin 82 öğrenci ve 20 öğretmen tarafından uzun çalışmaların sonucunda hazırlandığını söyleyen Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Bilal Şen, "Gençlerimizin yaratıcı fikirlerini hayata geçirmelerine imkan sunmak adına bilim fuarlarımıza önem veriyoruz. Her gencimizin kendilerin ifade edebilmeleri adına desteklenmesin ülkemizin gelişimi adına önemli bir görevimizdir. Bu amaçla 82 öğrencimiz 20 öğretmenimizle yoğun bir çalışma yaparak 35 eseri fuarımıza hazırladılar. Desteklerinden dolayı belediye başkanımız Mustafa Koca'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Cöre'ye, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. (MS-EFE)
25.05.2017 11:08:59 TSI
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