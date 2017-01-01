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Çerkezköy'e sevgi izi bıraktılar

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:09
Çerkezköy'e sevgi izi bıraktılar

(Fotoğraflı)

Uğur Arslan
TEKİRDAĞ (İHA) - AK Parti Çerkezköy Gençlik Kolları Teşkilatı televizyon sunucusu ve programcı Müge Anlı'nın başlattığı Sevgi İzi projesini Çerkezköy'e taşıdı. Zihinsel engelli olan, alzheimer veya benzeri rahatsızlıkları bulunanlar, kayboldukları durumlarda proje kapsamında kollarına yapılan dövme ile ailelerine teslim edilmesi sağlanacak.
Sevgi İzi programına AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, Kadın Kolları Başkanı Sevgican Aydoğan, AK Parti Tekirdağ İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Karaca, Ak Parti Çerkezköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rengin Güler, AK Parti Tekirdağ İl Sosyal Politikalar Başkanı Sevilay Bozdoğan, İl Başkan Yardımcısı Zeki Çalışkan, parti yönetimi, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.
Programın açılışında konuşan AK Parti Çerkezköy Gençlik Kolları Başkanı Rengin Güler "Engelli olan minik yavrularımız Yüce Allah'ın yeryüzünde beden bulmuş melekleridir. En büyük engel sevgisizliktir. Bu projede emeği geçen Sosyal Politikalar Birim Başkanımız Zeynep Memiş'e ve tüm parti yönetimime teşekkür ediyorum. ATV ve Müge Anlı'nın ekibine de ayrıca teşekkür ederim. Diklenmeden dik duran gençlik olarak davamıza ve partimize yakışır bir şekilde çalışıyoruz. Hayırlarda buluşmak üzere diyerek herkesin Ramazan-ı Şerifini kutlarım" diye konuştu.
Sevgi İzi projesini Çerkezköy'e gelerek takip eden ATV ekibi ise AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe ve AK Parti Çerkezköy Gençlik Kolları Başkanı Rengin Güler ile röportaj gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Öğe "Öncelikle bu projeyi başlatan Müge Anlı hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir proje. Çocuklarımız bizim meleklerimiz. Meleklerimiz kaybolmasınlar, böyle bir durumla karşılaştığımız zaman vatandaşlarımız Sevgi İzi ile çocukları ailelerine kavuşturacaklar. Çerkezköy'de gençlik kollarımız bu projeyi Çerkezköy'de düzenlemek istediler. Engelli kardeşlerimizin aileleri ile beraber bu program düzenlendi. AK Parti Çerkezköy Gençlik Kolları Başkanı Rengin Güler ise proje için Müge Anlı ve ekibine teşekkür ederek AK Parti Gençlik Kolları olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerini sürdüreceklerini belirtti.
Konuşmaların ardından miniklere Sevgi İzi dövmesi yapıldı. Ardından engelliler ve aileleri konser ve palyaço gösterileri ile gönüllerince eğlendi.
(UA-ÖK-Y)

25.05.2017 11:09:05 TSI
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