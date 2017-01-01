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Teski personeline meslek hastalıkları eğitimi



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü personeline Meslek Hastalıkları eğitimi verildi.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol Saraçoğlu tarafından verilen eğitim, TESKİ Süleymanpaşa Hizmet Binası toplantı salonunda yapıldı. Meslek hastalıkları eğitimi özellikle içme suyu ve atıksu arıtma tesislerinde çalışan, ayrıca kanalizasyon işlerinde de görevli personele verildi. Toplamda 85 personel eğitime katıldı. Eğitimde atık su hatları, kanalizasyon şebeke sistemleri ve arıtma tesislerinde karşılaşılacak hastalıklara karşı alınması gereken koruyucu önlem ve bu alanlarda kullanılması gereken koruyucu donanımların neler olduğu anlatıldı.

TESKİ personelinin sorumlu olduğu işlerin çok tehlikeli sınıf içerisinde yer almasından dolayı, bu çalışma alanlarında yaşanan iş kazalarının nedenleri, oluş şekilleri hakkında da bilgilerin verildiği eğitimde, personelin uyması gereken kurallar ve alınması gereken tedbirlerin neler olduğuna da değinildi.

(YG-MEF-Y)



25.05.2017 11:09:21 TSI

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