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KAYSO Heyeti TOBB'un 73. Genel Kuruluna Katıldı



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KAYSERİ (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 73. Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Genel Kurula Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) delegeleri de katıldı.

TOBB 73. Genel Kuruluna TOBB Delegeleri Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Başkan Yardımcısı Ali Oğuzönder, Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet İlgü, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eser, Meclis Üyeleri Zeki Küçükkatırcı ve Abdulkadir Özselamoğlu ile birlikte, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş ve Genel Sekreter Nihat Molu katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Genel Kurul'un açılışında yaptığı konuşmada, yeni hükümet sistemiyle güçlenen ve hızlanan yönetimde, kararların daha hızlı alınacağını söyledi,

Devletteki çarkların hızlanması ve bürokrasinin aşılmasının özel sektöre olumlu yansıyacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Böylece zaman, daha güçlü Türkiye için, dayanışma içinde olma ve geleceğe odaklanma zamanı. Türkiye'nin yarınını, bugününden çok daha güzel yapma zamanı. Yeni hükümet sistemiyle güçlenen ve hızlanan yönetimde, kararlar daha hızlı alınıp uygulanacak. Devletteki çarkların hızlanması, bürokrasinin aşılması, özel sektöre olumlu yansıyacak. Böylece ekonomide yeni bir büyüme modelini ve kalkınma hamlesini hazırlayabileceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise TOBB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, TOBB'un çatısı altında Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için gayret gösteren, ter döken, emek veren herkese teşekkür etti. Erdoğan, Genel Kurulda 81 ilden seçimle göreve gelen oda ve borsa başkanlarından meclis üyelerine kadar iş dünyasının seçkin temsilcilerinin yer aldığını bildirdi.

(AÖ-Y)



25.05.2017 11:09:39 TSI

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