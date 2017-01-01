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Simav'da Streetball turnuvası





(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen streetball turnuvası, basketbol severleri turistik Eynal kaplıcalarında buluşturdu. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Spora ve sporculara önem verdiklerini belirti. Özkan " Eynal Kaplıcalarımızdaki basketbol sahasında gerçekleştirdiğimiz streetball turnuvası halkımızdan ve kaplıcalarımıza gelen vatandaşlardan büyük ilgi topladı. Turnuva sonunda, doktorlarımızdan oluşan Tıbbıye takımı 1'inci olarak şampiyonluk kupasını kazandı. Turnuvada, Anadolu Aslanları takımı 2'inci, Mavi Simav takımı 3'üncü, SFL 4 takımı da 4'üncü oldu. Turnuvaya katılan tüm takım oyuncularına ve destek olan spor severlere teşekkür ediyorum" dedi.

Sokak basketbolu olarak adlandırılan ve Simav'da ilk defa düzenlenen streetball turnuvasının geleneksel olarak, her yıl Eynal kaplıcalarında düzenleneceği belirtiliyor. (MEİ-EFE)



25.05.2017 11:09:52 TSI

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