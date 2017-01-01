Seydişehir Belediyesi'nden kaymakamlık binası etrafına çevre düzenlemesi
(Fotoğraflı)
KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, kaymakamlık hizmet binası çevresine peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapıyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu ile Kaymakamlık çevresi düzenleniyor. Kaymakamlık hizmet binasının arkasındaki otopark ve çevresinde bulunan bahçe duvarları kaldırarak binanın etrafını rahatlatan Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bina etrafında çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada Atatürk Caddesi ve zemin kaldırımlarına uyumlu andezit kaplama yapmak kaydıyla yeşil dokunun korunacağını kaydetti. Başlatılan çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının iki hafta gibi kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.
(BG-AH-Y)
25.05.2017 11:09:55 TSI
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