YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TED kolejinde bahar şenliği düzenlendi

TED kolejinde bahar şenliği düzenlendi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri her yıl geleneksel olarak düzenlenecek olan bahar şenliğinin ilki düzenlendi.

Okulun göz alıcı kampüsünün bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe, okul yönetimi, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra veliler de katılarak, ayrı bir renk kattı. Gün boyunca hızını kesmeden devam eden etkinlikte, TED öğrencileri, öğretmenleri ve veliler hem eğlendiler hem de kaynaştı.Birbirinden keyifli etkinlerin düzenlendiği şenlikte, okul kampüsüne gösteri platformunun yanı sıra, minik öğrenciler için oyun parkuru ve tırmanma duvarı kuruldu. Baharın gelişine uygun şekilde cıvıl cıvıl süslenen okul, bayram havasını yaşatan renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler birçok keyifli aktivite ile yılın stresini attı.

"TED'li olmanın ayrıcalığı"

Şenliğin açılış konuşmasını yapan TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, öğrencilerin yıl boyunca akademik, sportif, sanatsal ve kültürel alanda gösterdikleri çaba, başarı ve ödüllerden gurur duyduklarını dile getirdi. Şamat, "İlk eğitim-öğretim yılımızı başarılarla dolu olarak geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Öğrencilerimizi, velilerimizi ve öğretmenlerimizi mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. İlkini bu yıl düzenlediğimiz şenliğimizi her yıl düzenleyerek, geleneksel hale getireceğiz" dedi.

TED Fest'te öğrenciler, öğretmenler ve veliler, jimnastik şovu, illüzyon gösterisi, ateş şovu, folklor gösterileri gibi birbirinden güzel etkinlikleri izlediler. Bayram havasının hakim olduğu okul kampüsünde minik öğrencilerin oynadığı zeybek büyük alkış topladı. Gün sonuna doğru çeşitli sınıflardan öğrenciler o ses TED yarışmasında şarkı söyleyerek yeteneklerini sergilediler. Okulda, yıl boyunca yapılan kulüp faaliyetleri de kurulan stantlarda ziyaretçilere sergilendi. Öğrenciler neşe içinde eğlenip gösterilerini sunarken, onları izleyen velileri de cep telefonlarının kameralarıyla bu unutulmaz anları görüntüleyerek ölümsüzleştirdiler. Kızılay'ın okul kampüsünde kurduğu kan başığı standında ise TED Koleji velileri ve öğretmenleri kan bağışında bulundular.

Veliler yumurta yarışında mücadele etti

TED Fest, velilerin de yarışmalara katılmasıyla hızını artırdı. TED velilerinin kaşıkla yumurta taşıma ve bilek güreşi yarışmalarında eğlence doruğa tırmandı. Öğrenciler yoğurt içinde cisim bulma ve çuval yarışmasında birbirleriyle kıyasıya yarıştılar.

Öğretmenler, veliler ve öğrenciler müzik eşliğindeki şarkılara hep birlikte eşlik ederken, kurulan platformda piyano ile müzik ziyafeti çeken öğrenciler, dakikalarca alkışlandılar. Tüm gün süren etkinlikten öğrenciler, öğretmenler ve veliler keyifli anılarla ayrıldılar.

(AK-SD-Y)



25.05.2017 11:11:32 TSI

NNNN

