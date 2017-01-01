Başkan Yalçın'dan ziyaretler
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ziyaretlerine devam ediyor.
Ziyaretleri kapsamında Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü Yapım Uygulamaları Daire Başkanı Yakup Harmanda'yı makamında ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemizin tarihi kültür varlıkları hakkında kendileri ile istişarelerde bulunduk. İlçemiz için gerekli çalışmaları hep beraber yapacağız" dedi.
(CKT-DA-Y)
25.05.2017 11:12:28 TSI
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