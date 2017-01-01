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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Maden personeline afet bilinci eğitimi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:12
Maden personeline afet bilinci eğitimi
Maden personeline afet bilinci eğitimi

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, maden firmasında çalışan personellere temel afet bilinci eğitimi verildi.
AFADA Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, maden firması personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Firmada verilen eğitimde katılımcılara İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca ip bağlama teknikleri ve kazazedeleri sedye ile tahliye etme konularında uygulamalı eğitim verildi.
(HLD-MEF-Y)

25.05.2017 11:12:56 TSI
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