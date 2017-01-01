Kaynak yönetimi hizmet grubu destek çözüm ortakları toplantısı yapıldı
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Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan, Tekirdağ Afet Müdahale Planı Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu Destek Çözüm ortakları koordinasyon ve işbirliği toplantısı Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde yapıldı.
Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu koordinasyonunda yapılan toplantıya destek çözüm ortağı olan kurum/kuruluşların temsilcileri katılım sağladı. Toplantıda planın genel işleyişi hakkında katılımcılara bilgilendirme yapılarak Afet Yönetimi ve Karar Destek Sisteminin kullanımı gösterildi. Görevli personelin eğitim konuları görüşüldü. Katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirilerek, kurumların görevleri ve yapacakları katkılar üzerinde müzakereler yapıldı.
(HLD-MEF-Y)
25.05.2017 11:14:04 TSI
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