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Yakutiye Belediyesi, Şükrüpaşa'yı asfaltla kaplıyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Merkez Yakutiye Belediyesi Şükrüpaşa semtinde kaldırım çalışmasının ardından, asfalt çalışmasına başladı. Belediye Başkanı Ali Korkut, her bir karış alanın asfaltlanacağını belirterek "Şükrüpaşa semtimizde kaldırım ve bordür çalışmamız tamamlanmak üzere, asfalt çalışmasına da başladık. Sokaklar pırıl pırıl olacak." dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Şükrüpaşa semtinde yürütülen yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi. Şükrüpaşa semti Yeşil Sokak, Şafak Sokak, Özler sokak, Özkaraca sokak, Huzurlu sokak, Şehit Alaaddinarka sokak'ta yürütülen kaldırım ve bordür çalışmaları tamamlanma noktasına gelirken, belediye bir yandan da asfaltlama çalışmasına başladı. Başkan Korkut, semtin güzel bir görünüme kavuşmasını istediklerini belirtti. Ali Korkut, "Şükrüpaşa semtimizde ESKİ tarafından önceki yıl çalışma yapıldı, dolayısıyla asfaltta bozulma meydana geldi. Bu yıl buraları kaldırımları da içerisine alacak güzel bir çalışma yapıyoruz. 10 bin metrekare kaldırım ve 10 bin metre uzunluğunda bordür tamamlanmak üzere. 10 metre uzunluğunda yol asfaltlayacağız. Pırıl pırıl sokaklar oluşuyor. Çevre sakinlerinin, halkımızın rahat ve huzuru bizim için önemli" dedi.

Yakutiye belediyesi, tamamını taştan yaptığı kaldırımların çevreye ve görselliğe uygun olması için Ali Korkut'un sürekli takibi gerçekleşiyor. Asfalt ile yeni kaldırımlar çevrede görselliği destekliyor.

(ERZ-Y)



25.05.2017 11:14:14 TSI

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