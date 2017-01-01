ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Silifke'de 4. köprünün çelik kirişleri konuldu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:16
Silifke'de 4. köprünün çelik kirişleri konuldu
Silifke'de 4. köprünün çelik kirişleri konuldu

(Fotoğraflı)

Murat Şengi
MERSİN (İHA) - Silifke Belediyesi tarafından Göksu Nehri üzerine yapılacak olan 4. köprü çalışması hızla sürüyor.
Daha önce betondan ayak dökümleri yapılan köprünün, kulelerini birbirine bağlayan çelik kirişler vinçler tarafından başarılı bir şekilde konulmaya başlandı. Vinçlerle kaldırılan büyük çelik tabliyeler, yüksek kapasiteli pompalar kullanılarak büyük bir operasyonla, yaklaşık 100 metre kaldırılarak kuleler arasına yerleştirildi. Köprü çalışmalarını Taş köprü üzerinden geçen çok sayıda vatandaş ve çevre esnafları da merakla izleyerek, telefonlarla fotoğraflar çekip kayıt altına aldılar.
Köprünün hizmete açılması ile beraber trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını açıklayan vatandaşlardan Halil Sezgin, "İlçemiz her geçen gün büyüyor. Yeni yapılan 4. köprüye bağlantı yollarla birlikte yeni yollarında ilave olarak açılması gerekiyor. Bu köprü mahallemize hem de kent merkezinin ulaşımına büyük fayda sağlayacaktır. Göksu Nehri'ne bir köprü değil daha fazla köprülerin yapılmasını istiyoruz. Bunun yanında yayaların kullanabileceği asma köprülerde istiyoruz. Başkanımız inşallah kısa zamanda bunları da yapar. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.
(MŞN-Y)

25.05.2017 11:16:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Turgut, festival stantlarını gezdi
YEREL

BAŞKAN TURGUT, FESTİVAL STANTLARINI GEZDİ
Mersin'de sahte altın operasyon
YEREL

MERSİN'DE SAHTE ALTIN OPERASYON
Mut Emniyet Müdürü Güney, hırsızlık olaylarına karşı uyardı
YEREL

MUT EMNİYET MÜDÜRÜ GÜNEY, HIRSIZLIK OLAYLARINA KARŞI UYARDI
16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
YEREL

16. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ
Kaymakam Taşdan: &quot;Beş ayda ihtiyaç sahibi vatandaşa 2,5 milyon lira yardım yaptık&quot;
YEREL

KAYMAKAM TAŞDAN: "BEŞ AYDA İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞA 2,5 MİLYON LİRA YARDIM YAPTIK"
Mersin'de yağış ve dolu, ekili araziler zarar verdi
YEREL

MERSİN'DE YAĞIŞ VE DOLU, EKİLİ ARAZİLER ZARAR VERDİ
Ramazan öncesi Akdeniz'deki camilerde temizlik
YEREL

RAMAZAN ÖNCESİ AKDENİZ'DEKİ CAMİLERDE TEMİZLİK
Şehit polis için mevlit okutuldu
YEREL

ŞEHİT POLİS İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konuldu
YEREL

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU
3. Mersin Kalite Sempozyumu başladı
YEREL

3. MERSİN KALİTE SEMPOZYUMU BAŞLADI
Mersin'de kaçak sigara operasyonu
YEREL

MERSİN'DE KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Mut'ta patpat motoru ve motosiklet kullanıcılarına seminer
YEREL

MUT'TA PATPAT MOTORU VE MOTOSİKLET KULLANICILARINA SEMİNER
'Önlem Al, Güvende Kal' projesi hayata geçti
YEREL

'ÖNLEM AL, GÜVENDE KAL' PROJESİ HAYATA GEÇTİ
Vali Çakacak, çevre il ve ilçelerden çalışma ziyaretine gelen kaymakamlarla buluştu
YEREL

VALİ ÇAKACAK, ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN ÇALIŞMA ZİYARETİNE GELEN KAYMAKAMLARLA BULUŞTU
İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, Vali Çakacak başkanlığında toplandı
YEREL

İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU, VALİ ÇAKACAK BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI
Festivalde En güzel Batırık için yarıştılar
YEREL

FESTİVALDE EN GÜZEL BATIRIK İÇİN YARIŞTILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Baba ve oğuldan sıra dışı tasarım!
YAŞAM

ESKİ ARABASINDAN SIKILINCA EĞLENCELİ BİR İCAT YAPTI!

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...