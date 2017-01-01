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Silifke'de 4. köprünün çelik kirişleri konuldu



(Fotoğraflı)



Murat Şengi

MERSİN (İHA) - Silifke Belediyesi tarafından Göksu Nehri üzerine yapılacak olan 4. köprü çalışması hızla sürüyor.

Daha önce betondan ayak dökümleri yapılan köprünün, kulelerini birbirine bağlayan çelik kirişler vinçler tarafından başarılı bir şekilde konulmaya başlandı. Vinçlerle kaldırılan büyük çelik tabliyeler, yüksek kapasiteli pompalar kullanılarak büyük bir operasyonla, yaklaşık 100 metre kaldırılarak kuleler arasına yerleştirildi. Köprü çalışmalarını Taş köprü üzerinden geçen çok sayıda vatandaş ve çevre esnafları da merakla izleyerek, telefonlarla fotoğraflar çekip kayıt altına aldılar.

Köprünün hizmete açılması ile beraber trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını açıklayan vatandaşlardan Halil Sezgin, "İlçemiz her geçen gün büyüyor. Yeni yapılan 4. köprüye bağlantı yollarla birlikte yeni yollarında ilave olarak açılması gerekiyor. Bu köprü mahallemize hem de kent merkezinin ulaşımına büyük fayda sağlayacaktır. Göksu Nehri'ne bir köprü değil daha fazla köprülerin yapılmasını istiyoruz. Bunun yanında yayaların kullanabileceği asma köprülerde istiyoruz. Başkanımız inşallah kısa zamanda bunları da yapar. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

(MŞN-Y)



25.05.2017 11:16:39 TSI

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