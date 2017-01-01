YEREL HABERLER / KASTAMONU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Araç'ta obezite farkındalığı için yürüyüş yapıldı

Araç'ta obezite farkındalığı için yürüyüş yapıldı



(Fotoğraflı)



İlhan Yazan

KASTAMONU (İHA) - Araç Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Dünya Obezite Günü sebebiyle farkındalık oluşturmak amacıyla obezite yürüyüşü düzenlendi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından obeziteyle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak ve duyarlılığı artırmak için düzenlenen yürüyüşe Araç Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları ve bir grup öğrenci katıldı.

Özellikle toplumun obeziteyle mücadelesinde bilinç düzeyini arttırmak için ve bunun dışında sağlıklı yaşam kültürünü düzenli fiziksel aktiviteyi halka kazandırabilmek için bu tür özel günleri farklı etkinliklerle kutlanması gerektiğini belirten Araç Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri, obez olmamanın yönteminin yoğun hareketten geçtiğini ve buna dikkat çekmek için yürüyüş düzenlediklerini ifade etti.

(Vİ-RFK-Y)



25.05.2017 11:17:11 TSI

NNNN

