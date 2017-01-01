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Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:21
Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı
Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Erzurum Valiliği Toplantı Salonu'nda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı Halil Özcan, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Atatürk Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yıldız Akpolat, Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Derya Özcal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şeyma Bingöl, Kadın Konuk Evi Müdürü Şükran Göktaş, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Erzurum İl Temsilcisi Avukat Fatime Paksoy Alkan, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadelede son durum, ilgili mevzuat çerçevesinde Erzurum'da uygulamada yaşanan sorunlar, kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılması gereken çalışmalar, erken evlilikler ve bu evliliklerin önlenmesine yönelik il özelinde yapılan çalışmalar ele alındı.
İlbaş, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine değinerek, kadın sorunları konusunda duyarlılık gösteren kurumlara teşekkür etti.
Daha önceki koordinasyon kurulunda alınan kararlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunan İlbaş, İl Koordinasyon kurulunun, il düzeyinde kadın alanındaki hizmetlerin yürütülmesini izlemek, koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasında yaşanan sorunları tespit etmek, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini uygulamak gibi görevleri olduğunu ifade etti.
Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı Özcan ise sosyal belediyecilik konusundaki çalışmaları önemsediklerini belirterek, mağdur kadınlara yönelik misafirhane ihtiyacını, imkanları doğrultusunda gidermeye çalıştıklarını söyledi.
Özcan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirterek, toplumun dezavantajlı kesimlerine ellerinden gelen imanlarla destek verdiklerini ifade etti.
Toplantıda ayıca Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde görevli sosyolog Gamze Münteha Aydın tarafından erken evlilik ve 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlemesine dair kanun konusunda sunum yapıldı.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı, görüş ve önerilerin paylaşımıyla sona erdi.
(ERZ-Y)

25.05.2017 11:21:23 TSI
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