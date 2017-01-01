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Van Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü 2017 yılı hizmetiçi eğitimi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı hizmetiçi eğitimini Alanya'da yaptı.

Tapu ve Kadastro Van Bölge Müdürlüğü 2017 yılı hizmetiçi eğitimini Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirdi. Van Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne bağlı 30 Tapu Müdürlüğü ve 4 Kadastro Müdürlüğünde çalışan personelin katılımıyla gerçekleşen eğitim programının, personelin mesleki bilgisine katkıda bulunmak ve motivasyonunu arttırmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Bölge Müdürü Yücel Serdar, eğitimin 2 grup halinde yapıldığını, Van'ın tanıtımına da önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti. Serdar, bu tür eğitimlerin imkanlar elverdiği ölçüde önümüzdeki yıllarda da yapılacağını belirtti.

(EKİP-ŞAK-Y)



25.05.2017 11:21:28 TSI

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