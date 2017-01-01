Çiviyle telin aşkı
(Fotoğraflı)
BURSA (İHA) - Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi El-İzi Gönüllü Sanat Atölyesi kursiyerlerinin açtığı filografi sergisi ilgi gördü.
Kadın Meclisi El-İzi Gönüllü Sanat Atölyesi kursiyerleri, yaptıkları çalışmaları görücüye çıkardı. Kursiyerlerin 8 aylık çalışmaları sonucunda ortaya çıkan el emeği göz nuru eserler, Halk Evi Sanat Galerisi'nde düzenlenen açıldı. 30 kursiyerin yaklaşık 80 eserinin yer aldığı serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp ve Kadın Meclisi Başkanı Cevriye Coşkun Kayış da katıldı. İlgi gören sergi 27 Mayıs'a kadar açık kalacak.
(MŞ)
25.05.2017 11:21:43 TSI
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