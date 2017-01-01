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2016 yılında Afyonkarahisar'da 10 bin 667 canlı doğum gerçekleşti



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Manisa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2016 yılında Afyonkarahisar'da 10 bin 667 canlı doğum gerçekleştiği belirtildi.

Konu ile ilgili TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar'da 2015 yılında canlı doğan bebek sayısının 11 bin 140 iken 2016 yılında yüzde 4,2'lik bir azalışla bu sayının 10 bin 667 olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Afyonkarahisar, Türkiye genelinde canlı doğum sayısında en yüksek sayıya sahip 33. il olup ülkemizdeki toplam canlı doğumların yüzde 0,8'iAfyonkarahisar ilinde gerçekleşmiştir. Kaba doğum hızına bakıldığında, 2015 yılında Afyonkarahisar'da bu oran binde 15,7 iken 2016 yılında binde 15'e düşmüştür. Diğer bir ifade ile 2015 yılında bin nüfus başına 15,7 doğum düşerken, 2016 yılında bin nüfus başına 15,0 doğum düşmüştür. Afyonkarahisar, kaba doğum hızı sıralamasında en yüksek değere sahip 37. il konumundadır. 2015 yılında Ege Bölgesi'ndeki toplam canlı doğum sayısı 136 bin 895 olup bu sayı 2016yılında yüzde 2,4'lük bir azalışla 133 bin 567'ye düşmüştür. Ege Bölgesi illeri arasında canlı doğum sayısı en yüksek olan il 54 bin 415 ile İzmir iken, en düşük olan il ise 4 bin 386 ile Uşak'tır. Ege Bölgesi'nde kaba doğum hızı binde 13,1 olup Ege Bölgesi bu değer ile Türkiye'nin kaba doğum hızının (binde 16,5) altında yer almaktadır. Ege Bölgesi illeri arasında kaba doğum hızı en yüksek olan il binde 15 ile Afyonkarahisar, en düşük hıza sahip olan il ise binde 11,5 ile Kütahya'dır. 2016 yılı verilerine göre Afyonkarahisar, Ege Bölgesi illeri arasında toplam canlı doğum sayısında en yüksek değere sahip 6. il olurken kaba doğum hızında en yüksek değere sahip 1. il konumundadır" ifadelerine yer verildi.

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25.05.2017 11:21:51 TSI

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