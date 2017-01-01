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Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:23
Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni
Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni

(Fotoğraflı)

Zuhal Zengin
BİLECİK (İHA) - Osmaneli 75. Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.
Osmaneli Belediyesine ait Sakarya nehri kenarında bulunan Sosyal Hizmetler salonunda düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan Okul Müdürü Orhan Yiğit, eğitimin milletlerin varoluş mücadelesinin en temel taşı olduğuna vurgu yaptı. Yiğit "Değerli velilerimiz, emanet olarak aldığımız evlatlarınızı bir ebeveyn olarak bütün idarecilerim, öğretmenlerim, personelim ile onların daha kendilerinden emin, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden bilgili, görgülü yaşamı seven, yaşatmayı görev bilen sevgi dolu bireyler olarak sizlere büyük bir mutluluk ve heyecan içerisinde tekrardan sizlere teslim ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, bir anne ve baba şefkati ile kucaklayıp, erdem ve bilgi ile donattınız, bir nesli daha bugün buradan uğurluyoruz. Onlara gösterdiğiniz kılavuzluk ve ilgi için sizlere teşekkür ediyorum. Değerli gençler bütün toplum ve ulusların umutları ve güvenceleri genç nesillerdir. Elbette bizimde geleceğimiz ve güvencemiz sizlersiniz. İnanıyorum ki sizler bu umutları ve güveni boşa çıkarmayacak, ülkemizi çağdaş uygarlık düzenine çıkaracaksınız. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Bu gün okulumuzdan mezun oluyorsunuz. Sizleri mezun olarak görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ama bizleri daha da mutlu edecek şey ileride sizleri öncelikle iyi bir insan ve iyi bir iş sahibi olarak görmektir. Sizlere bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun" diye konuştu.
Daha sonra okul birincisi Burcu Gürler, mezuniyet kütüğüne plaketini çakarak flamayı bir sonraki sınıfların okul temsilcisine devretti
Gürler'e plaket ve mezuniyet belgesini Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin verdi. Diğer öğrencilerin mezuniyet belgeleri ise protokol üyeleri ve sınıf öğretmenleri tarafından verildi. Mezun olan öğrencilerin mezuniyetlerini kutlamak amacıyla hep birlikte keplerini havaya fırlatmalarının ardından günün anısına öğrencilerin yaş pasta kesmesiyle program sona erdi.
Düzenlenen mezuniyet törenine; Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Özkan Can, Bilecik Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirciler Odası Başkanı Süleyman Kıral, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı
(ZZ-MET-Y)

25.05.2017 11:23:52 TSI
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