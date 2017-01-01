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TKÜUGD: 'Dilimiz kimliğimizdir'

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:25
TKÜUGD: 'Dilimiz kimliğimizdir'
TKÜUGD: 'Dilimiz kimliğimizdir'

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Türkiye Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu tarafından, '2017 Türk Dili Yılı'' ilan edilmesi nedeniyle medyada 'Türkçe' projesi başlattıklarını duyurdu.
TKÜUGD yönetim kurulundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Derneğimiz kuruluş felsefesi olarak'' Dilde, fikirde, işte birlik" şiarıyla Türk Dünyasında derin izler bırakan Gaspıralı İsmail Bey'in gazetecilik temel ilkelerini benimsemiştir. Kurulduğumuz günden itibaren hem üyelerimiz hem de temsilcilerimizle yaptığımız çalışmalarla Türk Dünyasında medya alanında Türk Dilinin kullanılması konusunda çalışmaktayız''denildi.
Dernek Başkanı Güngör Yavuzaslan da açıklamasında''Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumunun çalışmalarını takip edip katkı vereceğiz. Güzel Türkçemiz bizim dil bayrağımızdır''dedi
(AY-RFK-Y)

25.05.2017 11:25:51 TSI
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