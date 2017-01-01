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Tiyatro Drama Okulu öğrencileri hünerlerini sergiledi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Tiyatro Drama Okulu'nun yılsonu gösterisi büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın isteği ile yaklaşık 3 yıl önce kurulan tiyatro drama okulunun yılsonu gösterisi Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın da takip ettiği etkinlikte 8-14 yaş grubu öğrencilerinin Leylek Sultan tiyatro oyunu ile Lüküs Hayat müzikali bol bol alkış aldı. Öğrencileri performanslarından dolayı tebrik eden Başkan Doğan, "Sizlerle bir kez daha gurur duydum. İzmit Belediyesi olarak sizler için her türlü imkanı sonuna kadar kullanıyoruz. Bu akşamki performansınızı ayakta alkışlıyoruz. Bütün çabamız donanımlı, milli manevi değerlerini bilen, geçmişini, tarihini, atalarını unutmayan nesiller yetişmesidir" dedi.

Doğan, gösterileriyle adeta usta tiyatroculara taş çıkartan öğrencilerin eğitmenlerini de kutladı.

(GY-Y)



25.05.2017 11:27:05 TSI

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