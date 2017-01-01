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Selahaddin Eyyubi Mahalle Evi açıldı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde yeni bir mahalle evi açtı.

1 dönüm alan üzerine yapılan çok amaçlı mahalle evinden bütün vatandaşlar faydalanabilecek. 250 metrekare kapalı alanı ve önünde bulunan yeşil alanı sayesinde vatandaşlar mahalle evini çok amaçlı kullanabilecekler.

Açılışta konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, vatandaşların ev sıcaklığında sohbet edeceği bir yeri hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Mahalle evinin açılışını muhtarla ve vatandaşlarla birlikte yapan Başkan Çelikcan, uygun yerler bulunduğunda yenilerini de yapmayı planladıklarını belirtti.

(ELF-Y)



25.05.2017 11:28:57 TSI

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