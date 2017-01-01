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Ramazan'da 1970'lere götürecekler



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Yaşı 40 ve üzerinde olanların her yıl olduğu gibi bu yıl da 'nerede o eski Ramazanlar' söyleminden yola çıkan "Tarihi Kayseri Mahallesi Projesi", bu Ramazan etkinliklerine 1970'lerin en güzel hatıraları arasında yer alan çekirdek eşliğindeki açık hava Yeşilçam filmlerini ekledi.

Projenin işletmecisi Erkekoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Talha Erkek, "Tarihi Kayseri Mahallesi"ndeki tüm faaliyetlerini, 1800'lerin Kayseri mimarisi ve yaşamını uzun yıllar süren titiz restorasyon çalışmaları ile günümüze taşıyan dokuya uygun şekilde yürütmeye çalıştıklarını kaydetti.

Yaklaşan Ramazan öncesinde de iftar ve sonrası etkinliklerde misafirlerine nostalji yaşatmak istediklerini dile getiren Erkek, şunları söyledi:

"Kayseri Lisesi'nin hemen arkasında, deyim yerindeyse Kayseri'nin tam göbeğinde yer alan projemizde yöresel lezzetlerle açılacak iftar, taş binaların serinliğini yaşatan kafelerde çay ve kahvelerin yudumlanmasıyla devam edecek. Ardından canlı müzikler ve sahura kadar süren okey turnuvalarına bu yıl açık hava sinemasını da ekleyeceğiz. Haftanın belirli günlerinde Yeşilçam'ın en sevilen filmleri, tıpkı 1970'lerde olduğu gibi özgürce çitlenecek çekirdekler eşliğinde izlenecek. Ayrıca film aralarının vazgeçilmezi olan "sarı-siyah-çaman-ekmek" sunumu yapılacak."

Talha Erkek, misafirlerinin tarihi atmosfer içindeki nostaljik etkinlikler ile unutamayacakları bir Ramazan yaşayacaklarını belirterek, tüm Kayserilileri ve Ramazan'da "Gerçek Kayseri"yi yaşamak isteyen tüm turistleri "Tarihi Kayseri Mahallesi"ne beklediklerini ifade etti.

(AÖ-Y)



25.05.2017 11:29:03 TSI

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