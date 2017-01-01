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Bulanık'ta Ramazan öncesi sıkı denetim

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:29
Bulanık'ta Ramazan öncesi sıkı denetim
Bulanık'ta Ramazan öncesi sıkı denetim

(Fotoğraflı)

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Belediyesi tarafından Ramazan ayı öncesi fırın ve pastanelere yönelik denetimler arttırıldı.
Bulanık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla fırın, pastane gibi üretim ve satış yapan yerlere ilişkin denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde ağırlıklı olarak ruhsat, gramaj ve hijyenik konusunda incelemeler yapılıyor. Gıda üretimi yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ve imalathanelerde eksiklerin yerine getirilmesi için uyarıda bulundu.
Zabıta ekipleri, iş yerlerine yönelik denetimlerin rutin olarak yapıldığını belirterek, "Bazı dönemlerde denetimler sıklaştırılıyor. Aslında iş yerlerine yönelik denetimler belli dönemlerde yapılıyor. Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların pide konusunda gramaj ve fiyat hassasiyetleri nedeniyle denetimlerimizi sıklaştırıyoruz" dedi.
(MSA-Y)

25.05.2017 11:29:07 TSI
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