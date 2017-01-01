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Üniversite öğrencilerinden Niğde tanıtım belgeseli



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Kurumsal İletişim dersi etkinlik ödevi kapsamında Niğde için tanıtım belgeseli çektiler.

2. Sınıf Öğrencileri tarafından çekilen tanıtım belgeselinde yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Niğde'nin tarihi ve doğal güzelliklerini anlattılar.

Tanıtım belgeselini İletişim Fakültesi Sinema Salonu'nda öğrencilere ve fakülte hocalarına sunulan belgesel, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinlik kapsamında hem öğrenciler hem de sosyal medya takipçilerine Niğde'mizin tanıtımı izlemeleri için çektikleri filmi internet üzerine de yüklediler.

Film gösterimi sonunda izleyiciler arasında yapılan çekilişler ile izleyenlere çeşitli hediyeler verilerek etkinlik sona erdi.

Etkinlik ödevi Selen Yağız, Ayşe Hopur, Emine Tİtiz, Ömer Çayıralan, Melih Karaveli, Burak Yıldız, İbrahim Kundakçı ve Nasri İnan tarafından çekildi.

(MB-YE-AÖ-Y)



25.05.2017 11:29:43 TSI

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