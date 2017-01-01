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Nevşehirspor Kulüp Başkanı Leblebici istifa etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Nevşehirspor Kulüp Başkanı Muzaffer Leblebici görevinden istifa etti.

Nevşehirspor Kulüp Başkanlığı görevine 2016-2017 futbol sezonu öncesinde seçilen Muzaffer Leblebici yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Leblebici yazılı açıklamasında Nevşehirspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığını bırakıyorum. Görevi devralacak arkadaşlara başarılar dilerim dedi.

Leblebici yazılı açıklamasında şunları kaydetti;

"Şunu anladım, böylesine önemli bir efsane kulübün Başkanı olmak demek yönetmek anlamına gelmiyormuş. Hiçbiri beni yıldırmadı, ümitsizliğe de düşürmedi. Gördüm ki bizi ayakta tutan bu şehir. Üzülerek söylemem gerekiyor ki Nevşehirspor Kulübü hala yalnız, sahipsiz ve korumasız. Böylesine onurlu kulübün bir Başkanı olarak irademizin sıfır olduğu bu yapıda daha fazla kalmayı doğru bulmuyorum. Gördüğüm lüzum üzerine değil, bu tutarsızlıklar ve prensipsizlikler üzerine istifa ediyorum. Bize devrim, değişim umuduyla güvenerek, bu kısa zaman içerisinde manevi desteklerini esirgemeyen çok değerli gerçek Nevşehirspor taraftarına ve delegelerine teşekkür ediyorum. Bugün ikinci yıldayım, gitmek mi zor, kalmak mı zor diye çok düşündüm. Beraber yola çıktığımız yönetici arkadaşlarımız ve bu şehrin gerçek paydaşlarını yarı yolda bırakmamak için çok çaba saffettim. Ki, benim kitabımda ne bana güvenenleri yarı yolda bırakmak nede başarısızlığa asla yer yok, kaçmak terk etmek yok. Ben bu şehirde Nevşehirsporla birlikte bir olalım birlik olalım beraber Şampiyonluğa koşalım düşüncesinde olmayı ne kadar arzuluyorsam arzulayım ne yazık ki birileri farklı amaç ve düşünce içerisinde bu düşünceye çomak sokmaya çalıştıkları gibi, Birlik ve beraberlik içerisinde ki bir Nevşehirspor´dan adeta rahatsızlık duyarcasına bir tavır sergilemeye başladılar. Maalesef bu yapılanlar karşısında kimsede çıkıp dur diyen olmadı. Ama ne yazık ki, yapılan bu her türlü çirkinliklere rağmen yinede kalmak için direndim, ama olmadı."

(COŞ-AÖ-Y)



25.05.2017 11:30:04 TSI

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