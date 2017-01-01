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Şaphane'de Bilim Fuarı



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve 20 projeden oluşan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ziyarete açıldı. Şaphane ilçesinde açılan bilim fuarında, ilçenin ismini aldığı şap madeni standı ilgi çekti.

20 projenin sergilendiği sergide bilimsel çalışmalar yer aldı. Projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgi alan Kaymakam Oltan Bayraktar Şap Madenini tanıtan standı ziyaret edip uzun süre bilgi aldı. 12. sınıf öğrencisi Yusuf Kadıoğlu'nun liderliğinde hazırlanan projede Şap madeninin hangi sektörlerde kullanıldığı,içerisinde kaç element olduğu konularında bilgiler verildi. Şap madeninin yarım asırdan fazla bir süre Şaphane ilçesinin ana geçim kaynağı olduğunu söyleyen 12. sınıf öğrencisi kadıoğlu son 10 yıldır ilçemize ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bu madenin neden çıkartılmadığını dile getirdi. Kaymakam Oltan Bayraktar konuyla ilgileneceğini belirterek böylesine önemli bir projeyi sunduğu için 12. sınıf öğrencisi Yusuf Kadıoğlu'na teşekkür etti.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı hakkında konuşan Şaphane Anadolu Lisesi Müdürü Yavuzalp Öztürk "Bilim Fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, yaratıcı bireylerin yetişmesine katkı sağlayan bir öneme sahiptir. Böyle programlar çocuklarımızın ufkumuzu açıyor. Çocuklarımızın geleceğe yönelik bakış açılarını değiştiriyor. Gençlere böyle imkanlar verildiğinde, kayda değer çalışmaların ortaya konulabileceğini görmüş bulunmaktayız.Teknoloji ve bilim, insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Hazırladığınız bu projelerle sizlerin bilimsel araştırma yöntemleri çerçevesinde hedefler belirleme, stratejik planlar yapabilme, proje hazırlayabilme, yenilikler yaparak yeni eserler ortaya çıkarmanız hedeflenmektedir" diye konuştu. (YD-EFE)



25.05.2017 11:30:26 TSI

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