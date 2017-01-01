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Van'ın ilk Bilişimciler Derneği kuruldu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:30
Van'ın ilk Bilişimciler Derneği kuruldu
Van'ın ilk Bilişimciler Derneği kuruldu

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'da bilişimciler, bilgi işlemciler, bilgi teknolojilerinin herhangi bir bölümünü okuyan-mezun öğrenciler ve bilgi teknolojilerinin herhangi bir dalında faaliyet gösteren firmalarında aralarında yer aldığı Van'ın ilk Bilişimciler Derneği kuruldu.
Gönüllü bilgi teknolojileri kariyer adaylarının oluşturduğu akademik bir grup olan Van Bilişim Topluluğu 2015 yılı itibariyle Van Bilişim Akademisi adı altında bilgi teknolojilerini geliştirmek adına çalışmaların temeli atılmaya başlanmıştı. Topluluk üyeleri 2017 yılı itibariyle Van'ın ilk Van Bilişimciler Derneği'ni kurdu.
Konu ile ilgili açıklama yapan Van Bilişimciler Derneği Yönetim Kurulu Hakan Alıcı, "Derneğimiz Van'daki bilişimcileri, bilgi işlemcileri, bilgi teknolojilerinin herhangi bir bölümünü okuyan-mezun öğrencileri, bilgi teknolojilerinin herhangi bir dalında faaliyet gösteren firmaları bir araya toplayıp ortak bir bilişim havuzu oluşturup her türlü eğitim, konferans, seminer ve danışmanlık hizmetleriyle topluma faydalı çalışmalar sağlamak amacı ile kuruldu. Derneğimizin bilişime, insanlara ve topluma faydalı olmasını diliyorum. Biz bilişim alanında bugüne kadar Van'da yapılmayan bütün yenilikleri Van Bilişimciler Derneği olarak yapmalıyız diye düşünüyoruz. Çağımız bilgi toplumu olma sürecinde hızla ilerlemektedir. Günümüzde bilgi teknolojilerinin kullanılmadığı bir alan kalmadı. Aynı zamanda bilgisayar okur-yazarı olmak artık bir ayrıcalık ya da lüks değil bir zorunluluk haline gelmiştir. İşte bu noktada yaşamımızı istediğimiz şekilde devam ettirebilmemiz için bilgi teknolojileri toplumunun gerektirdiği özelliklere sahip olmak zorundayız. Yani teknolojik yeniliklere, gelişmelere açık olmak ve bu konuda kendimizi eğitmek, istediğimiz bir işe sahip olabilmek için bilgisayar okur-yazarı olmak, en önemlisi bilgiye nasıl ulaşacağımızı ve bilginin nasıl en etkili, en verimli kullanılacağını bilmek gerekmektedir. Toplum bireylerinin sayılan bu niteliklere hemen sahip olması beklenmese bile biz elimizden geleni yapacağız. Van'da bilgi teknolojilerini metropol şehir geleneği aşkıyla yaymak için halkımıza ihtiyacımız olacaktır. Öyle ki gelişmiş ülkeleri geriden takip ederken bilişim alanında da gelişememek ülkemizi onlarca yıl daha geriye götürebilir" diye konuştu.
Ayrıca Alıcı, bu yıl içerisinde gerek özel sektör çalışanları gerekse kamu kurumlarında çalışan muhasebe, bilgi işlem ve kasiyer personellerine yönelik eğitim seminerleri düzenlemeyi, sadece dernek üyelerimiz için değil, kendisini geliştirmek isteyen tüm bireylere bilişim alanında ücretsiz eğitim vermeyi hedeflediklerini vurguladı.
(EKİP-ŞAK-Y)

25.05.2017 11:30:47 TSI
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