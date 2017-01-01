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BUTTİM'den Yıldırım'a hızlı ulaşım

- BUTTİM ile Demirtaş Kavşağı arasında Nilüfer Çayı üzerine yapılacak yeni köprü bölgeden Yıldırım'a ulaşımı kolaylaştıracak



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından BUTTİM ile Demirtaş Kavşağı arasına yapılacak yeni köprü, bölgeden Yıldırım'a ulaşımı kolaylaştıracak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bürokratlarıyla birlikte BUTTİM ve civarında incelemelerde bulundu. Bursa'nın trafiğine nefes aldırmaya devam ettiklerini anlatan Başkan Altepe, "Bu konuda hızla projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Özellikle yolların olmadığı ve ulaşımın sıkıntıda yaşanan bölgelerde, alternatif projeler üretme konusunda çalışmalarımız hızla sürüyor. İl merkezinde BUTTİM ve fuar alanının olduğu bölgeden Yıldırım'a geçişin olmayışı bölgedeki önemli bir sıkıntıydı" dedi.

Başkan Altepe, bölgeye gelen sürücülerin yine İstanbul Caddesi'nden mevcut Çevre Yolu'nu kullanıp Soğanlı bölgesinden geri dönerek Yıldırım'a gidebildiğini hatırlatarak, "Biz de BUTTİM ve fuar alanından direk Yıldırım'a geçilebilmesi için alternatif bir güzergah ürettik. Artık fuar alanının batı tarafından şantiyemizin bulunduğu alanın yanından bir güzergah çizerek, fuar alanından direk batıya doğru gelme imkanına sahip olacağız. Burada Nilüfer Çayı üzerinde bir köprü inşa ediyoruz. Bu köprünün de projeleri yapıldı" dedi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından, köprüyü geçerek direk Demirtaş yonca kavşağına bağlantı yapılacağını ifade eden Altepe, böylece Yıldırım'a geçişin de kolaylaşacağını söyledi.

Başkan Altepe, bu sayede bölge trafiğinin rahatlayacağına da işaret ederek, "Yıldırım ile BUTTİM arasındaki bağlantı kurulmuş oluyor. Artık BUTTİM civarı, fuar alanı, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) ve yeni adliye sarayı bölgesinden gelen vatandaşlarımız bu yolla Yıldırım'a ulaşabilecekler. Osmangazi tarafından geçmek zorunda kalmayacaklar. Bölgeyi rahatlatacak güzel bir köprü çalışması, kısa zamanda tamamlanacak ve trafiğe nefes aldıracak" diye konuştu.

(MŞ)



25.05.2017 11:30:53 TSI

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