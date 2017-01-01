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Biga Kocabaş çayı ıslahı tamamlandı



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Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Çanakkale'nin Biga İlçesi'nden geçen Kocabaş Çayı'nın ıslah çalışmalarını tamamladı. Proje ile ilçe merkezi taşkın zararlarından korunacak böylece muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçilecek.

Proje kapsamında Kocabaş Çayı'nın, ilçe merkezinde bulunan toplam 4 bin 760 metrelik kısmı ıslah edilerek muhtemel taşkın zararlarının önüne geçilecek. Duvarlı kanal imalatının gerçekleştirildiği projede ayrıca Kocabaş Çayı üzerinde statik ve hidrolik yönden yetersiz bulunan 3 adet köprü de yıkılarak, yerlerine dekoratif desenli kemer köprüler tesis edildi. Bu köprülerden Çavuşköy Köprüsü 64 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe, Kocabaş Köprüsü 87 metre uzunluğa ve 20 metre genişliğe, Hacı Madran Köprüsü de 36 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip olarak inşa edildi. Toplam yatırım bedeli 32 milyon 101 bin TL olan ıslah projesinin inşaatını bitirdiklerini ve geçici kabul aşamasında olduğunu belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Hayata geçirdiğimiz projeler ile dereleri ıslah ediyoruz. Böylece yerleşim yerlerini ve zirai arazileri taşkın zararlarından koruyarak muhtemel can ve mal kayıplarının da önüne geçiyoruz" dedi.

(GD)



25.05.2017 11:32:39 TSI

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