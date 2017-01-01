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80'inden sonra mide kanseri ameliyatıyla hayata tutundular



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ADANA (İHA) - Adana'da 80'li yaşlardaki iki mide kanseri hastası Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde gerçekleşen ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Mide kanseri ile mücadele eden 81 yaşındaki Ali Basri Kamışlı ve 85 yaşındaki Sevim Kamışlı Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğine başvurdu. iki hasta da ileri yaşlarına rağmen başarılı mide kanseri ameliyatı geçirerek 80'li yaşlardan sonra yeniden sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Ameliyatı gerçekleştirilen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Tolga Akçam, Ali Basri ve Sevim Kamışlı'nın bir süredir mide kanseri nedeniyle dış merkezlerde tedavi gördüğünü daha sonra çok yüksek riskli bir dönemde kendilerine geldiğini belirtti. Hastaların gerekli tetkiklerinin ardından ameliyatlarının gerçekleştirildiğini başarılı geçen operasyonların ardından da yakın takip edilerek taburcu olduklarını vurgulayan Akçam, hastaların onkolojik tedavilerinin de ayaktan devam ettiğini sözlerine ekledi.

(ELF-Y)



25.05.2017 11:38:33 TSI

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