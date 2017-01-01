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Mudanya Verem Savaş Derneği'nden vefa lokması



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Verem Savaş Derneği tarafından vefat eden bağışçılar için lokma hayrı yapıldı.

Dilpesent ve Hüseyin Ayas'ın varisleri Emel Esenergül ve Ekmel Tekin tarafından Şükrüçavuş Mahallesi'ndeki bahçeli kagir ev Mudanya Verem Savaş Derneği'ne bağışlandı. Binanın restore edilerek hizmete girmesinin ardından vefat eden bağışçılar için lokma döktürülüp mahalleliye dağıtıldı. Görükle Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyelerinin yardım ve emekleriyle hazırlanan lokmalar vatandaşlara ikram edildi.

Verem Savaş Derneği Başkanı Baytekin, "Bugünkü binamızı derneğimize bağışlayarak büyük bir yardımda bulunanları anmak ve kendilerine olan vefa borcumuzu bir şekilde ödemek istedik. Kendilerinin hayrına dökülen lokmaları halkımıza ikram ederek hayır dualarını almaktan çok mutlu olduk. Hazırlanan 25 adet Ramazan erzak paketini de hastalarımızın evlerine teslim edeceğiz. Zor durumda olan 4 hastamıza ise nakdi yardım yaparak huzurlu bir ramazan geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

(HK-MŞ)



25.05.2017 11:40:25 TSI

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