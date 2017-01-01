ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mudanya Verem Savaş Derneği'nden vefa lokması

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:40
Mudanya Verem Savaş Derneği'nden vefa lokması
Mudanya Verem Savaş Derneği'nden vefa lokması

(Fotoğraflı)

Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Verem Savaş Derneği tarafından vefat eden bağışçılar için lokma hayrı yapıldı.
Dilpesent ve Hüseyin Ayas'ın varisleri Emel Esenergül ve Ekmel Tekin tarafından Şükrüçavuş Mahallesi'ndeki bahçeli kagir ev Mudanya Verem Savaş Derneği'ne bağışlandı. Binanın restore edilerek hizmete girmesinin ardından vefat eden bağışçılar için lokma döktürülüp mahalleliye dağıtıldı. Görükle Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyelerinin yardım ve emekleriyle hazırlanan lokmalar vatandaşlara ikram edildi.
Verem Savaş Derneği Başkanı Baytekin, "Bugünkü binamızı derneğimize bağışlayarak büyük bir yardımda bulunanları anmak ve kendilerine olan vefa borcumuzu bir şekilde ödemek istedik. Kendilerinin hayrına dökülen lokmaları halkımıza ikram ederek hayır dualarını almaktan çok mutlu olduk. Hazırlanan 25 adet Ramazan erzak paketini de hastalarımızın evlerine teslim edeceğiz. Zor durumda olan 4 hastamıza ise nakdi yardım yaparak huzurlu bir ramazan geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
(HK-MŞ)

25.05.2017 11:40:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Havaalanında hizmet takibi
YEREL

HAVAALANINDA HİZMET TAKİBİ
Bilim adamları zaman tünelinde
YEREL

BİLİM ADAMLARI ZAMAN TÜNELİNDE
Gemlik Cezaevi'nde anlamlı müsabaka
YEREL

GEMLİK CEZAEVİ'NDE ANLAMLI MÜSABAKA
Bursa'yı göklerde temsil ediyorlar
YEREL

BURSA'YI GÖKLERDE TEMSİL EDİYORLAR
Mudanya'ya yeni gölet
YEREL

MUDANYA'YA YENİ GÖLET
BUTTİM'den Yıldırım'a hızlı ulaşım
YEREL

BUTTİM'DEN YILDIRIM'A HIZLI ULAŞIM
Çiviyle telin aşkı
YEREL

ÇİVİYLE TELİN AŞKI
Bursa'yı göklerde temsil ediyorlar
YEREL

BURSA'YI GÖKLERDE TEMSİL EDİYORLAR
Gemlik Zeytin Festivali Eylül'de başlıyor
YEREL

GEMLİK ZEYTİN FESTİVALİ EYLÜL'DE BAŞLIYOR
&quot;Türkiye Huzur&quot; uygulaması
YEREL

"TÜRKİYE HUZUR" UYGULAMASI
Uygulama noktasında polis memuruna otomobil çarptı
YEREL

UYGULAMA NOKTASINDA POLİS MEMURUNA OTOMOBİL ÇARPTI
Bursa'da traktör devrildi: 7 yaralı
YEREL

BURSA'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ: 7 YARALI
Kaybolan zihinsel engelli kadın ormanda bulundu
YEREL

KAYBOLAN ZİHİNSEL ENGELLİ KADIN ORMANDA BULUNDU
Nuh Albayrak: &quot;Artık savaşlar medya üzerinden yapılıyor&quot;
YEREL

NUH ALBAYRAK: "ARTIK SAVAŞLAR MEDYA ÜZERİNDEN YAPILIYOR"
Yeni belediye binası ve kültür merkezi gün sayıyor
YEREL

YENİ BELEDİYE BİNASI VE KÜLTÜR MERKEZİ GÜN SAYIYOR
Gürsulular sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildi
YEREL

GÜRSULULAR SAĞLIKLI BESLENME KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ
Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
YEREL

BURSASPOR'DA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIKLARI
BUSMEK vatandaşları sanatla buluşturuyor
YEREL

BUSMEK VATANDAŞLARI SANATLA BULUŞTURUYOR
Osmangazi'den Tuna Mahallesi'ne sosyal tesis
YEREL

OSMANGAZİ'DEN TUNA MAHALLESİ'NE SOSYAL TESİS
Bizim Ev Engelliler Merkezi yeni binaya kavuşuyor
YEREL

BİZİM EV ENGELLİLER MERKEZİ YENİ BİNAYA KAVUŞUYOR
Büyükşehir'den spora bir yatırım daha
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN SPORA BİR YATIRIM DAHA
Yıldırım 'da kitap festivali
YEREL

YILDIRIM 'DA KİTAP FESTİVALİ
Yıldırım 11 ayın sultanına hazır
YEREL

YILDIRIM 11 AYIN SULTANINA HAZIR
Bursa'da otomobil dükkanlara çarptı: 3 yaralı
YEREL

BURSA'DA OTOMOBİL DÜKKANLARA ÇARPTI: 3 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aşk hayatı hızlı olan ünlü kadınların birliktelik yaşadığı isimler
FİSKOS

ÇAĞLA, GÖNLÜNÜ ÜNLÜ ŞARKICIYA KAPTIRDI

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...