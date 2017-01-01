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SMMMO Başkanı Metin Yalçın: "Vergi yapılandırmanız bozulmasın"



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Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanunla mükelleflere tanınan ödeme kolaylığı hakkında konuşan Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Metin Yalçın mükelleflerin, yapılandırılan borcunun 31 Mayıs 2017'ye kadar ötelenen birinci ve ikinci taksitlerini ödemeleri gerektiğini hatırlatarak aksi takdirde yapılandırmanın bozulacağını ifade etti.

Son gün 31 Mayıs

6736 sayılı kanun ile getirilen hakla yapılan yapılandırma işlemleri sonucunda taksitlendirilmiş borçların Kasım 2016 ve Ocak 2017 olan 1. ve 2. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2016 tarihinde ertelendiğini belirten Oda Başkanı Yalçın, "Bilindiği üzere, bazı mükelleflerin, Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle kanundan yararlanma hakları sona ermiş, ancak kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verilmiştir. Ayrıca, kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Kanun hükmünden yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan birinin de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. Bu durum mükelleflerin peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihine kadar yapmalarını gerekli kılmıştır. Bu nedenle, Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem arz etmektedir" dedi.

(HT



25.05.2017 11:48:34 TSI

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